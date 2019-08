Kinderkleidung, Spielsachen, Bücher und vieles mehr wird auf dem Flohmarkt am Samstag, 14. September, von 14 bis 16 Uhr in der Stadthalle angeboten. Anmeldungen sind erbeten unter der Rufnummer 0160/8981325 und auch per WhatsApp möglich. Der Aufbau erfolgt am 14. September ab 13.15 Uhr. Organisiert wird der Flohmarkt vom Elternbeirat der Kindertagesstätte, der auch Kaffee und Kuchen serviert. Der Erlös aus Standgebühr und Kaffee- und Kuchenverkauf kommt der Kita zugute. red