Flohmarkt in der Nacht

Zum Sommerparkfest in Bad Berneck wird am Freitag, 9. August, ab 17 Uhr erstmals ein Nachtflohmarkt stattfinden. Bei freiem Eintritt und Livemusik von Stevie McGee sowie Mitmach-Musik von Manfred Specht und seinen Drehorgeln ist beste Unterhaltung garantiert. Für das leibliche Wohl ist an den zahlreichen Ständen und im Kuppelzelt gesorgt.

Es stehen noch einige Flächen für Aussteller zur Verfügung. Interessierte können sich online unter der Adresse www.badberneck.de anmelden. Pro laufendem Meter wird eine Standgebühr von fünf Euro berechnet. Vor Ort kann gegen eine Gebühr von acht Euro bei Bedarf eine Biertischgarnitur angemietet werden. Außerdem wird von jedem Stand eine Reinigungskaution von 25 Euro erhoben, dieser Betrag wird zurückerstattet, sobald die benutzte Fläche nach dem Abbau als sauber und ohne Abfälle abgenommen wurde. Einlass für die Aussteller ist ab 14.30 Uhr.

Aufgrund der Örtlichkeit (Kurpark) können keine Autos am Stand verbleiben, sondern müssen in einem zugewiesenen Bereich oder außerhalb am Anger geparkt werden. Für den Transport der Aussteller vom und zum Auto steht dann ein Shuttlebus zur Verfügung. red