Flohmarkt in der Kita

Am Samstag, 9. Februar, findet von 13 bis 15 Uhr ein Secondhandbasar in der Kindertagesstätte "Kunterbunt" in Neudrossenfeld, Ellrodtweg 27, statt. Einlass für Schwangere mit Begleitung ist bereits ab 12.30 Uhr. Angeboten werden Übergangs- und Sommerbekleidung, Umstandsmode, Faschingskostüme, Spielsachen und alles rund ums Kind. Für das leibliche Wohl gibt es Kaffee und Kuchen (auch zum Mitnehmen). Infos gibt es auch per E-Mail an: Flohmarkt-kigakunterbunt@t-online.de. red