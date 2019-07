Der Elternbeirat der Kita St. Josef in Gaustadt veranstaltet am Samstag, 6. Juli, zwischen 10 und 12 Uhr einen Flohmarkt - für und von Kindern und Eltern. Eine Anmeldung ist für Verkäufer möglich per E-Mail an: der.elternbeirat@gmx.de oder unter Telefon 0178/8080868. Verkäufer können ab 9.30 Uhr aufbauen. Parkplätze stehen am Ochsenanger ausreichend zur Verfügung. red