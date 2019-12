Flohmarkt in der Halle

Zum letzten Hallenflohmarkt in diesem Jahr lädt Ramona Lieke am Samstag, 7. Dezember, ab 13 Uhr in die Michelauer Angerturnhalle ein. Weihnachten steht vor der Tür, und aus diesem Grund wird der letzte Flohmarkt in diesem Jahr weihnachtlich gestaltet. Zur adventlichen Stimmung tragen Glühwein und Plätzchen bei. Angeboten werden Trödel und Gebrauchtwaren aller Art, vor allem Kleidung, Kinderspielzeug,Secondhand- und Weihnachtsartikel. kag