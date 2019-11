Flohmarkt in der Halle

In der Frankenwaldhalle Grafengehaig findet am Samstag, 16. November, von 13 bis 16 Uhr ein Selbstverkäufer-Flohmarkt mit Beteiligung des "Die Kita"-Kindergarten "Pfiffikus" statt. Verkauft werden Schuhe und Kleidung für Erwachsene und Kinder, Spielsachen, Bücher und Dekoration - einfach alles, was zuHause nicht mehr benötigt wird, aber einen Verkaufswert hat.

Reservierungen für die Verkaufstische sind bis zum 11. November im Kindergarten "Pfiffikus" unter der Telefonnummer 09255/412 möglich. Die Standgebühr beträgt fünf Euro. red