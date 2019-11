Flohmarkt in der Bücherei

Die Stadtbücherei Bamberg veranstaltet in dieser Woche ihren großen Herbst-Bücherflohmarkt im Saal des Deutschen Hauses in der Oberen Königstraße 4a. Start ist am Freitag, 8. November, von 14 bis 18 Uhr. Der Buchverkauf wird dann am Samstag, 9. November, von 10 bis 14 Uhr fortgesetzt. Sachbücher, Romane sowie Kinder- und Jugendbücher können dann zu Flohmarktpreisen erworben werden. Besonders groß ist diesmal das Angebot, denn auch ausrangierte Bücher aus den Zweigstellen der Stadtbücherei werden angeboten, berichten die Veranstalter. Dabei gibt es längst nicht nur Bücher zu kleinen Preisen, auch Zeitschriften, Gesellschaftsspiele und Musik-CDs können erstanden werden. Für alle Vielleser und Schmökerfans gibt es ein besonderes Schnäppchenangebot. Eine randvoll mit Romanen bepackte Büchereitüte gibt es für den Festpreis von fünf Euro. Mit den Einnahmen aus diesem Flohmarkt schafft das Büchereiteam neue Bücher und Medien für die Leserinnen und Leser der Stadtbücherei an. red