Flohmarkt in den Garagen

Am Sonntag, 6. Oktober, findet in Hausen und Wimmelbach ab 10 Uhr vormittags ein großer Garagenflohmarkt statt. Diese Trödelmärkte werden auch im Landkreis Forchheim immer beliebter und tragen wesentlich zu Abfallvermeidung und somit auch zum Umweltschutz bei. Nicht mehr benötigte Gegenstände aller Art werden auf diese Weise nicht einfach in den Abfall geworfen, sondern sinnvollerweise einer Wiederverwertung zugeführt. In Hausen und Wimmelbach haben sich über 60 Haushalte als Teilnehmer angemeldet, so dass ein reichliches Angebot von Spielzeug, Antiquitäten, Schallplatten, CDs, Bücher und vielem mehr vorhanden ist. Die Teilnehmer haben ihre Tore bei jedem Wetter geöffnet. red