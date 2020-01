Flohmarkt im SKC-Saal

Im Saal des SKC Fölschnitz (Hauptstraße 30 in Fölschnitz) findet am Sonntag, 16. Februar, von 14 bis 16 Uhr ein Selbstverkäufer-Flohmarkt des Kindergartens Fölschnitz statt. Verkauft werden Babyausstattung, Kinderkleidung, Kindersitze, Spielsachen, Bücher, Fahrzeuge, und vieles mehr - einfach alles, was zu Hause nicht mehr benötigt wird, aber einen Verkaufswert hat. Die Standmiete kommt dem Kindergarten zugute. Für die Verkäufer steht jeweils ein Tisch (80 x 180 cm) zur Verfügung, Garderobenständer können mitgebracht werden. Infos und Anmeldung sind ab sofort per E-Mail an elternbeirat-foelschnitz@web.de möglich. Zusätzlich organisiert der Elternbeirat einen Kuchenverkauf. red