Flohmarkt im Sand

Die IG InteresSAND veranstaltet am Samstag, 28. September, ihren alljährlichen Herbstflohmarkt im Sandgebiet. Zwischen 12 und 18 Uhr können im Bereich Sandstraße, Katzenberg und Elisabethenplatz Antiquitäten, Sammlerware, Trödel und Dinge des täglichen Gebrauchs angeboten werden. Einzelne Antiquitätenhändler, vor allem aber auch Anwohner des Sandgebiets, räumen ihre Dachböden und garantieren hierbei für das ein oder andere Schnäppchen. Auch der Inner Wheel Club sowie die Soroptimistinnen sind jeweils mit einem Stand für einen guten Zweck vertreten. Die Marktflächen sind vollständig ausgebucht, teilen die Veranstalter mit. Platz ist jedoch wie immer noch für Kinder. Diese können am Grünhundsbrunnen wieder kostenlos kinderspezifische Dinge wie Spielsachen, Kinderbekleidung etc. verkaufen und damit ihr Taschengeld aufbessern. Anmeldungen hierfür können telefonisch an Robert Luger (0176/64323220) oder per E-Mail an rob.luger@web.de gerichtet werden. Der inzwischen überregional bekannte und auch sehr stimmungsvolle Markt dürfte auch diesmal nicht nur Einheimische, sondern auch wieder viele Touristen anlocken. red