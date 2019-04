Flohmarkt im Montanahaus

Einen Kloster-Flohmarkt veranstalten die Dillinger Franziskanerinnen am Samstag, 13. April, im Montanahaus, Am Friedrichsbrunnen 7a. Möbel, Bücher, Frommes und Schönes aus Klosterauflösungen werden im Foyer zum Verkauf angeboten. Vielleicht ergibt sich beim Stöbern nebenbei das eine oder andere interessante Gespräch. Der Flohmarkt ist von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Parkplätze befinden sich am Haus. red