Haßfurt vor 14 Stunden

Flohmarkt im Biz am Marktplatz

Das Bibliotheks- und Informationszentrum (Biz) am Marktplatz in Haßfurt bietet ab sofort bis zum Beginn der Sommerferien einen Flohmarkt an. Zahlreiche gespendete oder aus dem Bestand genommene Bücher...