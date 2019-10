Am Donnerstag, 3. Oktober, 13 bis 17 Uhr, lädt der Förderverein des FC Strullendorf zum Frauen- und Mädelsflohmarkt ein. Alle Modeverrückten können sich auf einen tollen Shoppingtag freuen und die Sommergarderobe kostengünstig auf Winter umstellen, heißt es in der Mitteilung des Vereins. Schnäppchen schlagen, trödeln, Accessoires stöbern, Designerstücke und Raritäten shoppen ist dann im Foyer der Regnitz-Arena in Hirschaid angesagt. red