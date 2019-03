Flohmarkt für Kindersachen

Ein großer Flohmarkt "Spezial" findet am Samstag, 23.März, in den Räumlichkeiten der Ha-Ka-Ge neben der Zulassungsstelle in Hammelburg statt.Am ersten Flohmarkt des Jahres können Kinderkleidung, Spielzeuge, Kinderfahrzeuge und -sportgeräte, Bücher, Auto- und Fahrradsitze, Kinderwägen und vieles mehr angeboten werden. Zur Planung ist eine Standreservierung bis Freitag, 22. März, unter flohmarkt@hakage.de oder Tel. 0171/ 107 92 91 nötig. Der Aufbau beginnt am 23. März um 9 Uhr, Verkaufszeit ist dann von 10 Uhr bis 13 Uhr. Für das leibliche Wohl sorgt am Markttag das Team der Ha-Ka-Ge. sek