Im Haus für Kinder St. Jakobus in Königsfeld, Schulstraße 11, findet am Donnerstag, 3. Oktober, von 13 bis 16 Uhr ein Flohmarkt für Kinderbedarf statt. Es können günstig Kinderkleidung bis Größe 176, Kinderschuhe, Autositze, Spielsachen, Bücher etc. erworben werden. Schwangere haben bereits ab 12.30 Uhr Einlass. Ab 12 Uhr gibt es Bratwürste und Steaks sowie Kaffee und Kuchen. red