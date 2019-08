Der Pfarrgemeinderat Zapfendorf veranstaltet am Sonntag, 8. September (9. Agenda-21-Tag), von 10 bis 13 Uhr einen Flohmarkt für Kinder und Jugendliche. Dieser findet auf dem Parkplatz am Kindergarten St. Franziskus in Zapfendorf statt. Es werden keine Standgebühren erhoben. Die Kinder können auf einer Decke ihre Waren anbieten. Bei Anmeldung wird eine Platznummer vergeben. Infos und Anmeldung bei F. Berbig unter Telefon 09547/8614. Bei sonnigem Wetter einen Sonnenschutz nicht vergessen. red