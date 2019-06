Flohmarkt für Kinder und Jugendliche

Wer gebrauchte Spielsachen, Klamotten, Bücher oder andere Kinder- und Jugendartikel günstig verkaufen oder ersteigern möchte, der ist beim Kinder- und Jugendflohmarkt des Kreisjugendrings am Samstag, 29. Juni, in Forchheim richtig. Zugelassen sind ausschließlich Stände, die von Kindern und Jugendlichen geführt sind - Eltern und Großeltern dürfen unterstützen. Der Aufbau der Stände auf dem Paradeplatz ist ab 7 Uhr möglich. Der Verkauf findet von 8 bis 14 Uhr statt. Es sind ausschließlich Baby-/ Kinder- und Jugendartikel anzubieten. Die Teilnahme ist kostenlos. Weitere Informationen gibt's telefonisch unter 09191/7388-0 oder per E-Mail an info@kjr-forchheim.de. red