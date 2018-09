Anlässlich des Korbmarktes veranstaltet die Stadt am Samstag, 15. September, einen Flohmarkt für Kinder und Jugendliche. Teilnahmeberechtigt sind alle Kinder und Jugendliche von sechs bis 17 Jahren. Um einen reibungslosen Ablauf des Flohmarktes zu gewährleisten, weist die Stadt auf folgende Regelungen hin: Standflächen (je drei Meter) werden für Samstag nur aufgrund persönlicher Anmeldung zugeteilt. Dabei sollten Geschwister grundsätzlich gemeinsam einen Stand belegen. Mehr als zwei Anmeldungen pro Familie können nicht angenommen werden. Telefonische Anmeldungen oder per E-Mail sind nicht möglich. Für die Zuteilung wird eine Gebühr pro Tag und Standplatz erhoben. Die Standplätze können am Samstag ab 6 Uhr (offizieller Beginn des Kinderflohmarkts um 8 Uhr) belegt werden. Der Kinderflohmarkt endet um 18 Uhr. Die Anmeldung und Platzvergabe erfolgt am Montag, 10. September, ab 8 Uhr im Foyer des Rathauses I. Der Kinderflohmarkt findet in der Farbgasse, Ringgasse, im Hof Dr. Ebenberger (Obermain Tagblatt) und im Hof Modehaus Deuerling statt. Die Judengasse selbst bleibt als Feuerwehrzufahrt frei. red