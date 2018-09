Flohmarkt für Kinder-Secondhand

Das Basar-Team der TSG veranstaltet einen Kinder-Secondhand-Flohmarkt. Dieser findet am Freitag, 21. September, von 17.30 bis 19 Uhr in der Turnhalle der TSG statt. Für Schwangere mit einer Begleitperson ist bereits ab 17 Uhr Einlass. Verkauft werden kann alles rund um das Thema Baby & Kind, wie Kleidung, Spielwaren, Kinderwagen, Autositze oder Umstandsmode. Es dürfen nur gebrauchte, saubere und einwandfrei funktionierende Waren verkauft werden. Für Kaffee, Kuchen, kleine Speisen und Getränke ist im kleinen Imbiss gesorgt (auch zum Mitnehmen). Bei Fragen und für Tischreservierungen kann man sich an Carolin Döhler unter Telefon 09565/616525 wenden. red