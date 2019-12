Flohmarkt für Ghana

Es wuselte am Freitagvormittag auf den Fluren und in den Klassenzimmern, im Hof und im Kellergeschoss der Eberner Grundschule. Dort fand ein Flohmarkt statt, bei dem die Kinder begeistert mitmachten. Lehrer, Elternbeirat, Eltern sowie Omas und Opas wirkten mit. Der Erlös geht nach Ghana.

Rektorin Gudrun Schnitzer erläuterte, dass die Kinder und Lehrer gebrauchte Sachen, die entbehrlich waren, von zu Hause mitgebracht haben. "Der Erlös geht an Schwester Elis von den armen Schulschwestern in Ghana, die ich seit über 15 Jahren kenne", sagte die Schulleiterin. Schwester Elis arbeitet in Ghana in einer orthopädischen Klinik.

An der Aktion war die gesamte Schule mit der Außenstelle Rentweinsdorf beteiligt. In den Klassenzimmern wurde gehandelt. Auch für das leibliche Wohl war gesorgt. Verkauft wurden auch Fair-Trade-Plätzchen.

Am Ende stand fest: Das Ergebnis des Vorjahrs mit 3800 Euro wurde getoppt. "Ich bin überwältigt, es kamen 4106,40 Euro zusammen", freute sich Schulleiterin Gudrun Schnitzer. hw