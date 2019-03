Flohmarkt für den Tierschutz

Im ehemaligen Getränkemarkt in der Burgkunstadter Straße 8 in Horb am Main findet am Wochenende des 6. und 7. April, der erste Tierschutz-Hallen-Flohmarkt statt. Dieser hat am Samstag von 13 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 16 Uhr geöffnet. 100 Prozent der Erlöse fließen in regionale und internationale Tierschutzprojekte. red