Auf dem Michaelsmarkt ist auch wieder der Tierschutzverein mit seinem Flohmarkt zugunsten des Tierheims Wannigsmühle vertreten. Der Verkauf findet bereits am Freitag, 27. September, ab 10 Uhr statt sowie an den beiden Markttagen am Samstag und Sonntag, 28. und 29. September, zu den allgemeinen Marktzeiten. Der Flohmarkt des Tierschutzvereins befindet sich im früheren Kaufhaus, der Bücherflohmarkt ist in der Markthalle zu finden. aki