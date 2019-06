Bad Kissingen vor 19 Stunden

Flohmarkt für Bücherfreunde

Die Katholische Öffentliche Bücherei Arnshausen veranstaltet am Dienstag, 11. Juni, einen Bücherflohmarkt am Alten Rathaus in Bad Kissingen. Beginn ist um 9 Uhr. Bei Regen entfällt der Flohmarkt. sek