Flohmarkt für Bücher

Die Stadtbücherei Bamberg veranstaltet ihren großen Bücherflohmarkt im Saal des Deutschen Hauses in der Oberen Königstraße 4a. Start ist am Freitag, 22. März, von 14 Uhr bis 18 Uhr. Der Buchverkauf wird dann am Samstag, 23. März, von 10 bis 14 Uhr fortgesetzt. Nach Themengruppen geordnete Sachbücher, Romane sowie Kinder- und Jugendbücher können dann zu Flohmarktpreisen erworben werden. Mit den Einnahmen werden neue Bücher und Medien angeschafft. red