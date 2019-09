Haßfurt 29.08.2019

Flohmarkt für Bücher im Haßfurter BIZ

Flohmarktfreunde und Schnäppchenjäger dürfen sich freuen. Das Bibliotheks- und Informationszentrum (BIZ) am Marktplatz in Haßfurt bietet ab sofort bis Anfang Oktober einen Flohmarkt an. Zahlreiche ges...