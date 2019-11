Flohmarkt für Bilder und Kunst

Eine große Kunst- und Bilder-Versteigerung des Aktionskreises Kronacher Synagoge findet in der Synagoge am Wochenende statt. Zum Kauf angeboten wird von Künstlern von A bis Z am kommenden Freitag, 15. November, von 14 bis 19 Uhr und am Samstag, 16. November, von 11 bis 18 Uhr. Der Erlös der Versteigerung geht an gemeinnützige Vereine für Mensch, Tiere und Umwelt. red