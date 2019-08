Bad Kissingen 21.08.2019

Flohmarkt des Kreiscaritasverbandes

Ein reichhaltiges Sortiment an "Kunst und Krempel" bietet der Kreiscaritasverband bei seinem Flohmarkt am Mittwoch, 4. September, am Alten Rathaus an. Von 9 bis 16 Uhr können Flohmarktfreunde stöbern....