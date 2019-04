Flohmarkt des Kreiscaritasverbandes

Der Kreiscaritasverband veranstaltet am Donnerstag, 11. April (Ersatztermin), von 9 bis 16 Uhr einen Flohmarkt am Alten Rathaus. Ein reichhaltiges Sortiment an "Kunst und Krempel" wird im Angebot sein: Geschirr, Gläser, Ziergegenstände, Bilder sowie ein besonders großes Angebot an Büchern, CDs, Schallplatten und Spielsachen. Außerdem gibt es Handtaschen, Schuhe sowie Frühjahrsbekleidung für Damen und Herren. Der Erlös wird für die vielfältigen Aufgaben des Kreiscaritasverbandes Bad Kissingen verwendet. sek