Flohmarkt des Kreiscaritasverbandes

sek



Der Caritasverband veranstaltet am Mittwoch, 11. Juli, von 9 bis 16 Uhreinen Flohmarkt am Alten Rathaus. Ein reichhaltiges Sortiment an "Kunst und Krempel" wird im Angebot sein. Der Erlös wird für die vielfältigen Aufgaben des Kreiscaritasverbandes Bad Kissingen verwendet. An den Flohmarkttagen ist das Caritas-Kramlädchen in der Röntgenstraße 12 geschlossen. Bei Regen entfällt der Flohmarkt und das Caritas-Kramlädchen ist geöffnet.