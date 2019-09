Flohmarkt der Sander SPD

Der Sander SPD-Ortsverein organisiert am Sonntag, 3. November, in der Turnhalle wieder seinen jährlichen Basar und Flohmarkt für Sachen rund ums Kind. Kindern und Erwachsenen wird die Möglichkeit gegeben, Spielsachen, Büchern, Kleider oder sonstiges Allerlei anzubieten. Kaufinteressenten bekommen die Möglichkeit, gut erhaltene Sachen rund ums Kind zu erwerben. So können auch Sportgeräte, Kinderkleider oder zum Beispiel auch Kinderautositze angeboten werden. Die angemeldeten Teilnehmer erhalten ab 13 Uhr Eintritt in die Turnhalle zum Aufbau ihrer Verkaufstische. Die Anmeldungen mit der Tischreservierung werden

unter der Telefonnummer 09524/1733 angenommen, wie der Ortsverein der Sozialdemokraten weiterhin mitteilte. red