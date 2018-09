Flohmarkt der Generationen am 23. September

Aufgepasst, Flohmarktfreunde: Am Sonntag, 23. September, veranstaltet der Seniorenbeirat in Zusammenarbeit mit dem Büro Senioren & Ehrenamt der Stadt Coburg von 8 bis 15 Uhr den "Flohmarkt der Generationen" am Schlossplatz.

Auf dem Platz rund um das Rondell und vor dem Landestheater Coburg suchen allerlei Waren einen neuen Besitzer. Anmeldungen für einen Verkaufsstand sind nicht mehr möglich, die Plätze sind alle vergeben, teilen die Organisatoren mit.

Für den guten Zweck

Der Seniorenbeirat und das Büro Senioren & Ehrenamt der Stadt Coburg als Veranstalter sind ebenfalls mit einem Stand vertreten und laden ein, das ein oder andere Schnäppchen zu ergattern. Der Verkaufserlös aus den Standgebühren kommt der Seniorenarbeit der Stadt Coburg zugute. Aus vorherigen Aktionen konnten bereits eine Geldspende an das Hospiz Coburg für den Bau des Hospizes übergeben werden und die sogenannte Notfalldose angeschafft werden.

Die Organisatoren des Flohmarkts der Generationen bitten darum, zu beachten, dass am 23. September auf dem Schlossplatz keine Parkmöglichkeiten zur Verfügung stehen. red