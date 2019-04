Flohmarkt "Bares für Rares"

Unter dem Motto "Bares für Rares" findet am Sonntag, 5. Mai, ein Flohmarkt von 11 bis 16 Uhr im Pfarrgemeindezentrum Waldfenster statt. Für das leibliche Wohl der Besucher ist gesorgt. Wer selbst etwas anbieten will, meldet sich bis spätestens Donnerstag, 18. April, per E-Mail unter Waldfensterflohmarkt@gmx.de (mit Angabe von Namen und Adresse). Bei Rückfragen gibt Heinrich Schlereth unter Tel.: 0170/206 37 86 Auskunft. sek