Flohmarkt auf der Festwiese

Nachdem der Flohmarkt der Bund-Naturschutz-Ortsgruppe Marktschorgast im letzten Jahr so gut angenommen wurde, findet auch in diesem Jahr wieder einer statt - und zwar am Sonntag, 7. Juli, von 13 bis 17 Uhr auf der Festwiese unterhalb der katholischen Kirche in Marktschorgast. Jeder ist eingeladen, nach Schnäppchen zu jagen oder selber etwas anzubieten.

Wegen des begrenzt zur Verfügung stehenden Platzes müssen sich Verkaufsinteressenten bitte baldmöglichst unter der Telefonnummer 09227/5617 anmelden. Wenn die Fläche voll ist, können leider keine Anmeldungen mehr angenommen werden. Aufbau ist von 11.30 bis 13 Uhr. Es werden keine Standgebühren erhoben. Verantwortlich für die Organisation ist die BN-Ortsgruppe Marktschorgast. red