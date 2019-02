Flohmarkt auf dem Festplatz

Schmuck, Bücher, Spielzeug, Deko, Kleidung und viele weitere Kostbarkeiten warten auf den Flohmärkten am Schwedensteg darauf, entdeckt zu werden. An sieben Samstagen in der ersten Jahreshälfte kann gebummelt und gefeilscht werden. An folgenden Terminen finden auf dem Festplatz am Schwedensteg Flohmärkte statt: 2.und 23. März, 6. April, 4. und 25. Mai, 15. und 29. Juni. An diesen Tagen steht der Festplatz nur eingeschränkt als Parkfläche zur Verfügung. red