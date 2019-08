Der Kreiscaritasverband veranstaltet am Freitag, 9. August, von 9 bis 16 Uhr einen Flohmarkt am Alten Rathaus. Ein reichhaltiges Sortiment an "Kunst und Krempel" wird im Angebot sein: Geschirr, Gläser, Ziergegenstände, Bilder und vieles mehr sowie ein besonders großes Angebot an Büchern, CDs, Schallplatten und Spielsachen. Außerdem zählen zum Sortiment Handtaschen, Schuhe sowie Frühjahrs-Bekleidung. sek