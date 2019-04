Flohmärkte für den Tierschutz

Anlässlich des Frühjahrsmarkt-Wochenendes baut der Tierschutzverein wieder seine Verkaufsstände auf. In der Markthalle ist ein Flohmarkt zu finden, im früheren Kaufhaus am Marktplatz gibt es einen Bücherflohmarkt. Der Verkauf startet bereits am kommenden Freitag, 5. April. Die beiden Flohmärkte sind an dem Tag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Am Samstag ist von 8 bis 18 Uhr und am Sonntag von 9 bis 18 Uhr Verkauf. Der Erlös ist für das Tierheim Wannigsmühle bestimmt. aki