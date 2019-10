Bad Kissingen vor 12 Stunden

Konzert

Flötenmusik in der Erlöserkirche

Flötissimo: Das BlockflötenEnsemble Bad Kissingen präsentiert in einem Konzert am Samstag, 26. Oktober, Musik aus fünf Jahrhunderten. Beginn ist um 16 Uhr in der Erlöserkirche. Auf dem Programm stehen...