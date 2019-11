Flo-Birkner-Cup erbringt Rekord-Spendenergebnis

Der vom Stammtisch "Eintracht Klappstuhl" veranstaltete Flo-Birkner-Cup für Hobby-Fußballmannschaften war auch 2019 wieder ein voller Erfolg. Dank der Mannschaften, Besucher, Gönner und Sponsoren wurde das beste Spendenergebnis der Turniergeschichte erzielt. Mit 5500 Euro war die Summe mehr als 1000 Euro höher als im Vorjahr.

Die Spende geht an die Familie von Paula Fehse. Paula kam im Jahr 2009 mit einer schweren Behinderung zur Welt. Die kleine Kämpferin ist taubblind und leidet zusätzlich an einer Muskelhypotonie. Eine Muskelhypotonie wird in der Medizin als Mangel an Muskelstärke und Muskelspannung (niedriger/schwacher Muskeltonus oder Atonie) in der quergestreiften Muskulatur verstanden.

Das Geld wird für behindertengerechte Umbauarbeiten im Haus und zu Therapiezwecken eingesetzt. Für die Vertreter von "Eintracht Klappstuhl" ist es immer ein sehr schöner Moment, die Spende zu übergeben, schreibt Vorsitzender Marco Wirth. Neben dem Spaßfaktor für alle fleißigen Helfer lerne man so immer viel dazu. Die Herzlichkeit der Familie Fehse, die trotz aller Umstände immer positiv gewirkt habe, hat die Spender beeindruckt. 2020 geht der Flo-Birkner-Cup in seine zehnte Auflage. Dieses Jubiläum wird bereits fleißig geplant. red