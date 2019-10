Flinke Finger für Kinder in Not

Karl-Heinz Hofmann Burggrub — Sie nennen sich "Hardanger Stickkreis" und basteln, häkeln und sticken für die "Sternstunden" des Bayerischen Rundfunks. Die Stickereien der vier Burggruber Frauen nach der norwegischen Hardanger-Technik finden seit vielen Jahren große Resonanz beim Christkindlesmarkt in Nürnberg.

Ihr außergewöhnliches Hobby erfordert Geschick, Geduld und Kreativität gleichermaßen. Aber um Kindern in Not zu helfen, setzen sie sich wöchentlich gerne mehrere Stunden zur Filigranarbeit zusammen. Inzwischen basteln die vier Burggruber Hardanger-Stickdamen aber auch andere schöne Dekorationsartikel für den Weihnachtsschmuck zuhause.

Die Benefizaktion "Sternstunden" des Bayerischen Rundfunks wurde vor 26 Jahren ins Leben gerufen. Damals um den Kindern in den Krisengebieten der Jugoslawienkriege zu helfen. Heute liegt der Schwerpunkt des gemeinnützigen Vereins auf Kinder-Hilfsprojekten in Bayern, Deutschland und weltweit. Wo Kinder in Not sind, wird geholfen.

Die vier Damen vom "Hardanger Stickkreis", Luise Neubauer, Helga Kießling, Ilse Höring und Ursula Schmitt, engagieren sich seit 2012 für die Benefizaktion "Sternstunden". Zwei weitere Damen beteiligen sich von zuhause aus an den Bastelarbeiten. Für die sechs ist es immer wieder eine große Freude, die Dankschreiben aus München zu lesen.

Angefangen hat es 2012 mit Baumzauber, das waren kleine Christbaumanhänger. Für die Spende der kleinen Kunstwerke dankte das Team der Frankenschau im Studio Franken mit den Worten. "Dank ihrer Einsendung ist es uns auch heuer wieder möglich, Menschen in jedem unserer drei fränkischen Regierungsbezirke eine Freude zu machen. Wir freuen uns sehr, dass wir Einrichtungen oder Familien, denen es nicht so gut geht, mit dem geschmückten Baum Licht und Hoffnung in ihr Heim bringen dürfen."

2013 lieferten die fleißigen Frauen Engel, Glocken und Sterne an den Christkindlesmarkt. Diese wurden in hochwertiger Handarbeit mit Herz, Mühe und viel Zeitaufwand in Hardanger Lochstickerei hergestellt und regten viele Menschen zum Spenden an.

2014 wurden die Bastelartikel noch vielfältiger. In Filigranarbeit wurden 262 Artikel, darunter Schneemänner, Fröbelsterne und Hardanger Engel, Glocken, Kreuze und Sterne-Lesezeichen, gebastelt und gingen an den Christkindlesmarkt. 2015 kamen noch Wichtel dazu und so konnten 300 kleine Dekorationsartikel für die Hilfe für Kinder am Christkindlesmarkt verkauft werden.

2017 besuchte die Gattin des damaligen Bayerischen Ministerpräsidenten, Horst Seehofer, Karin Seehofer den Marktstand und fand Bewunderung für die kleinen Kunstwerke. "Sie war ganz angetan", heißt es in einem Dankbrief. Im Jahr 2018 schickte der "Hardanger Stickkreis" sogar 500 wunderschöne kleine handgearbeitete Artikel zum Christkindlesmarkt nach Nürnberg. Ob Sterne, Glocken, Engel oder die Wichtel - das sind alles sehr schöne ideenreiche Arbeiten, für die am Stand gern gespendet wird.

Seit September wieder aktiv

Für alle, die sich hier mit Herz, Geschick und Ideen engagiert haben, ist es die schönste Belohnung, dass mit diesen Spenden wieder vielen Kindern aus großer Not geholfen werden kann. Darüber freuen sich die Burggruber Bastelfrauen ganz besonders. Der Stickkreis selbst besteht schon seit 2001 und bot die Basteleien bis 2011 immer für gute Zwecke an. Sie gehen auch jetzt wieder seit Anfang September mit viel Leidenschaft und Engagement an ihre kleinen Kunstwerke, um über "Sternstunden " Kindern in Not helfen zu können.

Dabei hoffen sie wie jedes Jahr auf die freundliche Unterstützung von Spindler Kartonagen in Tettau. Die Firma stellt seit Jahren die Verpackungskartons zur Verfügung. Davon wird man in diesem Jahr noch mehr brauchen, denn wie der Frauen- Stickkreis mitteilt, sendet man dieses Jahr die Rekordmenge von 600 Exponaten an den Christkindlesmarkt nach Nürnberg.