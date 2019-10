Neuenmarkt vor 16 Stunden

Attraktion

"Fliegender Zug" im Dampflokmuseum

Die Entwicklung von Schnelltriebwagen begann ab Anfang der 1930er Jahre in Europa und in den Vereinigten Staaten. Einen ersten Höhepunkt stellte 1931 in Deutschland der "Fliegende Hamburger" dar. Mit ...