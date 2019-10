Die Ersatzklassenräume der Grundschule nehmen zusehends Gestalt an. Wie unser Bild zeigt, wurden am gestrigen Dienstag weitere Container angeliefert, in denen die Kinder während der Renovierungsmaßnahmen der Grundschule unterrichtet werden können. Bei einem derartigen Anblick war man fast dazu geneigt, an den Schul-Roman "Das fliegende Klassenzimmer" des deutschen Schriftstellers Erich Kästner zu denken. Foto: Dieter Radziej