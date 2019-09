Flexibilität und Mut zur Veränderung

Wer ihn über "sein" Sportgelände schlendern sieht - mit hellwachem, meist freundlichem Blick, glaubt kaum, dass dieser Mann bereits 80 Jahre alt ist. Und das ist noch nicht alles! Klaus Leonhardt ist seit 50 Jahren in der Spvg Ahorn, einem der größten Sportvereine des Landkreises Coburg ehrenamtlich tätig. Unter dem Motto "Ein Verein sagt Danke" werden ihm die Mitglieder der neun Abteilungen des Vereins am morgigen Samstag in der vereinseigenen Sporthalle für diese grandiose Leistung ihren Respekt erweisen, eine Anerkennung für ein einzigartiges Engagement zum Wohle der Sportvereinigung, das zunächst 1969 mit dem Amt als Zweiter Vorsitzender begann.

Es folgten drei Jahre als Geschäftsführer (1971-74), bevor Leonhardt das Zepter als Vorsitzender in die Hand nahm. Nicht mehr viele erinnern sich daran, dass er Walter Herpich ablöste, der damalige Bürgermeister der Gemeinde Ahorn. Zu dieser Zeit zählte die Spvg Ahorn 632 Mitglieder. Heute sind es 1077 Mitglieder.

Als Siebenjähriger begann Leo, wie ihn noch heute die meisten nennen, mit Fußball bei DJK/Rot/Weiß Coburg, bevor er beim SV Ketschendorf landete. Neben Fußball hatte er damals schon ein Faible für die Leichtathletik. "Schon als Kind habe ich immer etwas bewegen, voranbringen, anstoßen, neu entdecken und auch umsetzen wollen", erinnert sich Leonhardt. Das sei es wohl auch gewesen, das ihm als 20-Jährigen den ersten Funktionärsposten in Ketschendorf einbrachte. Auch war er für den Leichtathletik-Kreis Coburg, Lichtenfels, Kronach als Schülerwart tätig, bevor er 1965 mit seiner Familie ins Eigenheim nach Ahorn zog.

Führungsaufgaben zu übernehmen habe er während seiner 41-jährigen Dienstzeit beim Bundesgrenzschutz gelernt. Das habe ihm auch im Ehrenamt geholfen. Für die ganze Zeit seiner verantwortungsvollen Funktionärstätigkeit dankte er vor allem seiner Frau Erika für deren großes Verständnis und den Mitgliedern und Freunden des Vereins für deren Vertrauen. In der heutigen schnelllebigen Zeit werde der Verein nur erfolgreich bleiben, wenn alle zu Veränderung und Neuorientierung bereit seien, sagt der 80-Jährige. Dazu bedürfe es neuer Denkansätze und Fertigkeiten, sowie des Erkennens sportlicher und gesellschaftlicher Trends. "Qualität vor Quantität" sei nach wie vor die oberste Priorität. Vor allem müsse Schüler- und Jugendarbeit forciert werden.

Sein bewegtes Sportlerleben macht ihn zufrieden. Zumal es zwischendurch immer mal wieder exzellente Höhepunkte zu erleben gab. So konnte Klaus Leonhardt im Jahr 1973 zusammen mit seinem Vater Gustav und seinem Sohn Jürgen das Sportabzeichen entgegennehmen. Als persönliche Auszeichnung bekam er 2010 für sein Engagement auf dem Gebiet der Integrationsarbeit den Ehrenring der Gemeinde überreicht. Aus den Händen von Bundeskanzlerin Angela Merkel und DOSB-Präsident Thomas Bach erhielt er 2011 den goldenen, den silbernen und bronzenen Ehrenring der Bundesrepublik für seinen Verein.

In dem vergangenen halben Jahrhundert habe bei ihm stets die Flexibilität an oberster Stelle gestanden: junge Leute halten, Spielgemeinschaften und Kooperationen bilden. Deshalb habe es auch häufig Umbauten auf dem Sportgelände und im Sportheim gegeben. Schließlich habe man mit der Entwicklung gehen wollen. Eine Vereinstreue wie früher gebe es kaum noch, meint der Vorsitzende. Daher: Das Angebot regelt die Nachfrage. Und deshalb habe die Spvg Ahorn immer noch über ein Drittel Mitglieder, die 60 und älter seien. Ein Problem sieht Leonhardt darin, dass es zu wenige Übungsleiter gibt. Dadurch werde die Vereinsarbeit erschwert. "Wie soll man aushelfen können, wenn im Verein selbst zu wenige Ausbilder vorhanden sind?" Und dennoch sagt der 80-jährige Funktionär: "Trotz allem brennt in mir noch die Leidenschaft, etwas zu bewegen, zu verändern und zu erneuern in alle Richtungen, so lange ich kann."

Auf die Frage, ob sie nicht froh wäre, wenn ihr Klaus mal etwas kürzer treten würde, antwortet Ehefrau Erika: "Ich gönne ihm seinen Sport - seinen Verein, an dem er mit Leib und Seele hängt. Wenn ich auch manchmal gedacht habe, wenn er doch nur nicht so oft weg wäre, haben wir uns stets arrangiert und aufeinander Rücksicht genommen."