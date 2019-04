Flessabank weiter gewachsen

Die Flessa-Bank, Bankhaus Max Flessa KG hat im vergangenen Jahr ihre Bilanzsumme um rund fünf Prozent auf 2433 Millionen Euro (Vorjahr 2315 Millionen Euro) erhöht. Zum 31. Dezember 2018 beliefen sich die Kundeneinlagen auf 2083 Mio. Euro (Vorjahr 1969 Mio. Euro). Die Spareinlagen blieben, trotz EZB-Niedrigzinspolitik mit 453 Millionen Euro fast auf Vorjahresstand (455 Millionen Euro). Das Kundenkreditgeschäft wuchs auf 1317 Mio. Euro (Vorjahr 1302 Mio. Euro). Die Forderungen an Kreditinstitute beliefen sich auf 90 Millionen Euro (Vorjahr 96 Millionen Euro).

Der unverändert konservativ zusammengesetzte Wertpapierbestand belief sich auf insgesamt 800 Millionen Euro. Die hierin enthaltenen Schuldverschreibungen und anderen festverzinslichen Wertpapiere betragen 771 Millionen Euro (Vorjahr 701 Millionen Euro), der Bestand an Aktien und anderen nichtfestverzinslichen Wertpapieren blieb konstant bei 29 Millionen Euro. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 157 Millionen Euro (Vorjahr 160 Millionen Euro) dienen der Refinanzierung von Darlehen an private und gewerbliche Kunden aus öffentlichen Investitions-Förderprogrammen.

Der Zinsüberschuss beläuft sich auf 38,8 Millionen Euro (Vorjahr 37,4 Millionen Euro). Der Überschuss aus dem Provisionsgeschäft beträgt 8,3 Millionen Euro (Vorjahr 7,9 Millionen Euro). Nach kräftiger Aufstockung des Eigenkapitals durch Zuführung und Thesaurierung auf 128 Millionen Euro (Vorjahr 113 Millionen Euro) beträgt das ausgewiesene Jahresergebnis 6,1 Millionen Euro (Vorjahr 9,1 Millionen Euro).

Im Jahresdurchschnitt waren 470 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, davon 30 Auszubildende. Die im Jahre 1924 gegründete Flessabank hat ihren Hauptsitz in Schweinfurt. Sie betreibt daneben Niederlassungen in 25 Orten in Bayern, Sachsen und Thüringen: in München, Fürth, Erlangen, Nürnberg, Bamberg, Coburg, Kronach, Ebern, Eltmann, Ebelsbach, Haßfurt, Hammelburg, Bad Kissingen, Bad Neustadt, Leipzig, Erfurt, Jena, Suhl, Meiningen, Schmalkalden, Eisenach, Schonungen, Bergrheinfeld, Gochsheim und Niederwerrn. Für 2019 rechnet die Flessabank bei einem sich verlangsamenden Wirtschaftswachstum mit einer stabilen positiven Entwicklung. red