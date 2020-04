Flessabank: Blick auf das Jahr 2019

Mit dem Geschäftserfolg des Jahres 2019 ist die Flessabank, Bankhaus Max Flessa KG, zufrieden, wie die Verantwortlichen in einem Pressebericht informieren. Demnach habe sich die Bilanzsumme zum Jahresende mit 2405 Millionen Euro auf gegenüber dem Vorjahr leicht verringertem Niveau gehalten (Vorjahr 2433 Millionen Euro). Die Kundeneinlagen beliefen sich auf 2042 Millionen Euro (Vorjahr 2083 Millionen Euro). Die Spareinlagen blieben mit 453 Millionen Euro auf Vorjahresstand. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 157 Millionen Euro (wie im Vorjahr) dienen der Refinanzierung von Darlehen an private und gewerbliche Kunden aus öffentlichen Investitionsförderprogrammen.

Das Kundenkreditgeschäft habe sich nahezu konstant bei 1314 Millionen Euro (Vorjahr

1.317 Millionen Euro) gehalten. Allen erkennbaren Risiken habe man, wie in den Jahren zuvor, durch Risikovorsorge Rechnung getragen. Die Forderungen an Kreditinstitute beliefen sich auf 108 Millionen Euro (Vorjahr 90 Millionen Euro). Der konservativ zusammengesetzte Wertpapierbestand belief sich auf 745 Millionen Euro. Die enthaltenen festverzinslichen Wertpapiere betragen 714 Millionen Euro (Vorjahr 771 MillionenEuro), der Bestand an Aktien wurde auf 31 Millionen Euro erhöht (Vorjahr 29 Millionen Euro).

Der Zinsüberschuss konnte auf 40,4 Millionen Euro (Vorjahr 38,8 Mio. Euro) gesteigert werden. Der Überschuss aus dem Provisionsgeschäft betrug 9,1 Millionen Euro (Vorjahr 8,3 Millionen Euro). Nach Aufstockung des Eigenkapitals auf 136 Millionen Euro (Vorjahr 128 Millionen Euro) beträgt das ausgewiesene Jahresergebnis 12,9 Millionen Euro (Vorjahr 6,1 Millionen Euro). Im Jahresdurchschnitt waren 472 Mitarbeiter beschäftigt, davon 34 Auszubildende.

Niederlassungen in 25 Orten

Die 1924 gegründete Flessabank hat ihren Hauptsitz in Schweinfurt. Sie betreibt Niederlassungen in 25 Orten in Bayern, Sachsen und Thüringen: in München, Fürth, Erlangen, Nürnberg, Bamberg, Coburg, Kronach, Ebern, Eltmann, Ebelsbach, Haßfurt, Hammelburg, Bad Kissingen, Bad Neustadt, Leipzig, Erfurt, Jena, Suhl, Meiningen, Schmalkalden, Eisenach, Schonungen, Bergrheinfeld, Gochsheim und Niederwerrn.

Der Start ins neue Jahr verlief für die Flessabank positiv. Wegen der Corona-Pandemie sei eine seriöse Prognose zum Verlauf und Ergebnis des Geschäftsjahres 2020 zwar nicht sinnvoll, "jedoch hoffen wir auf eine baldige Normalisierung und setzen darauf, gemeinsam mit unseren Kunden im Rahmen unserer Möglichkeiten zur Bewältigung der Krise beizutragen", so die Verantwortlichen abschließend. red