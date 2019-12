Flemming ist neu in der Leitung

Boris Flemming (41) ist neuer Geschäftsführer für den operativen Bereich der Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg. Der Agenturbezirk umfasst die Stadt und den Landkreis Bamberg, die Stadt und den Landkreis Coburg sowie die Landkreise Forchheim, Kronach und Lichtenfels. Flemmng tritt die Nachfolge von Joachim Aksak an, der in den Ruhestand wechselt. Als Geschäftsführer Operativ ist er einer Mitteilung zufolge verantwortlich für die Umsetzung und Gestaltung der Dienstleistungsangebote, wie der Betreuung von Arbeitslosen und deren Vermittlung in Beschäftigung, Förderung beruflicher Weiterqualifizierung, der Unterstützung von Arbeitgebern bei der Personalakquise sowie der Berufsberatung. Des Weiteren ist er der Stellvertreter von Brigitte Glos, der Leiterin der Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg. Der gebürtige Coburger begann seine Laufbahn vor 20 Jahren im damaligen Arbeitsamt Coburg. red