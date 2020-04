Fleißiger Handwerker und engagierter Feuerwehrmann

Till Rosenbusch sorgt für Licht in dunklen Zeiten. Der 20-Jährige Ahorner ist Elektroniker bei Elektrobau Coburg und verrichtet weiterhin seinen Dienst – Corona zum Trotz. Er und seine Kollegen achten auf der Baustelle auf möglichst viel Abstand zueinander. Das macht die Arbeit nicht gerade einfacher. Wegen der Pandemie haben sie zudem die Aufträge bei Privatpersonen nach Möglichkeit aufgeschoben. Vorerst sind hauptsächlich gewerbliche Kunden an der Reihe. Deren Betriebsgebäude sind aktuell ohnehin oft menschenleer, da viele Mitarbeiter im Homeoffice sind. Wenn Till dort für Erleuchtung gesorgt hat, ist nicht immer gleich Feierabend: Er engagiert sich ehrenamtlich bei der Feuerwehr Schorkendorf-Eicha. Somit ist er quasi ein Vorbild in doppelter Hinsicht. In Krisenzeiten können wir davon nicht genug haben. sdö