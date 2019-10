"Fleißige Bienen" bastelten und lernten

Die "fleißigen Bienen", die Kindergruppe des Obst- und Gartenbauvereins in Unterpreppach, waren wieder fleißig beim Herbstbasteln.

Fleißig sind im Vorfeld vor allem die beiden Kinder- und Jugendbetreuer Julia Welsch und Theresia Groh, die immer alle Hände voll zu tun haben, um die Kinder für die Natur und ihre Produkte zu begeistern, wie der Verein weiter mitteilte. Das tun die beiden erfolgreich, denn es sind wieder viele Kinder mit Begeisterung der Einladung gefolgt. Diesmal drehte sich alles um die Hagebutte, die die Kinder vorher gesammelt hatten.

Girlanden und Marmelade

Damit konnten die Kinder unter der Anleitung von Julia Welsch Kränze oder Girlanden aus Hagebutten, Kastanien oder Bucheckern basteln. An einem anderen Tisch war Theresia Groh dabei, mit den Kindern zusammen Hagebuttenmarmelade zu kochen, und erklärte hierbei viel Wissenswertes rund um die roten Früchte. Schere und Kleber kamen beim Laternenbasteln zum Einsatz, als die Kinder lustige Eulenwindlichter gestalteten. Außerdem lud der Hof von Julia Welsch nebenher zum Herumtoben und Spielen ein, so dass auch die Kleinsten ihren Spaß an diesem Nachmittag hatten. Am Ende konnten die Kinder stolz ihre selbst gekochte Marmelade und die Basteleien mit nach Hause nehmen. red