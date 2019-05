"Fleißige Bienchen" warben für die Umwelt

"Save the world - liebe Erde, wir beschützen dich!" Dieses Motto zieht sich seit vielen Wochen in vielen Bereichen durch die Arbeit des Kindergartens "Kita Kunterbunt" in Kirchlauter. In einer Veranstaltung präsentierten die Kinder nun Eltern und Gästen, was sie dabei so alles erfahren und gelernt haben.

Dazu gingen die Buben und Mädchen anfangs in die Natur, wo sie Müll sammelten, zum Wertstoffhof brachten und dort sogar sortierten. Die Kinder sprachen sofort an, wie gefährlich Müll in der Natur für Tiere sein kann.

Der Weltbienentag am 20. Mai war Anlass, sich mit dem Thema Artenvielfalt zu befassen, zumal in Kirchlauter der Lehrbienenstand des Landkreises steht. Hier beteiligte sich der Kindergarten an einem Aufruf zur Bestellung von Blühsamen, den er unter dem Motto "Lasst euer Dorf aufblühen" in Kästen aussäte. Bald sollen die Blüten den Bienen als Nahrung dienen.

Die Kinder kamen von sich aus auch auf die Idee, dass zu viele Abgase produziert werden, und nahmen dabei ihre Eltern nicht aus, die sie ja mit dem Auto sogar zum Kindergarten fahren. Sie könnten auch laufen oder mit dem Fahrrad gebracht werden. Das Fahrrad führte dann schnell zu dem Gedanken, dass man eigene Energie erzeugen könnte. Deutlich gemacht wurde das im Kindergarten mit einem Energie-Fahrrad aus dem Ubiz. gg