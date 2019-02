Fleiß zahlt sich aus

10 000 Euro gibt es für die katholische Kirchengemeinde als Zuschuss der politischen Gemeinde zur Innensanierung der dem heiligen Konrad von Parzam geweihten Kirche in Burgpreppach. Fleißige Helfer hatten durch ihr ehrenamtliches Engagement die Gesamtkosten, die zunächst auf 400 000 Euro veranschlagt worden waren, auf 370 000 Euro gedrückt. In einem früheren Beschluss waren von der Kommune zwei Prozent der Baukosten als Zuschuss in Aussicht gestellt worden, als Festbetrag. Das wären 7400 gewesen. Doch man wolle die enorme Eigenleistung der Helfer honorieren, befanden die Mitglieder des Gemeinderates. Also legten sie auch finanziell noch eine Schippe drauf.

Zuschuss für den Wegebau

750 Euro erhält die Jagdgenossenschaft Leuzendorf als Zuschuss der Gemeinde, gemäß dem üblichen Satz, für die Pflegearbeiten an Wassergräben und Flurwegen (Gesamtkosten 3000 Euro). eki