Fleischvermarkter warnen vor Verlagerung der Produktion ins Ausland

Rinder haben gutes Image



Stephan Herbert FuchsNach einer relativ starken Erhöhung der vermarktete Stückzahl von Nutz- und Schlachttieren im Jahr 2016 musste die Nordbayerische Vermarktungsgesellschaft (NVG) Bovex GmbH 2017 einen leichten Rückgang hinnehmen. Das hat der neue Geschäftsführer Sebastian Hill bei der Vertreterversammlung der Viehvermarktungsgenossenschaft (VVG) Nordbayern in Himmelkron bekanntgegeben.Die NVG Bovex ist ein Tochterunternehmen der VVG. Beide haben ihren Sitz in Kitzingen, Geschäftsstellen gibt es in Wolpertshausen, Fensterbach und am Schlachthof in Bayreuth.Der Geschäftsführer bezifferte die Vermarktungsleistung im zurückliegenden Jahr auf rund 466 000 Tiere, was einen Rückgang um etwa 10 000 Tiere oder gut zwei Prozent im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. "Damit sind wir aber trotzdem noch immer sehr erfolgreich", so Hill, zumal der Umsatz durch die höheren Preise um 6,5 Prozent auf über 119 Millionen Euro angestiegen ist.Eine weiterhin positive Entwicklung konnte der Geschäftsführer auch für die Monate Januar bis Mai 2018 vermelden.Seit Jahren sei ein zurückgehender Schweinemarkt zu beobachten, sagte Josef Ebert von der NVG. Er führte den Rückgang auf das gesunkene Image von Schweinefleisch zurück, was allerdings durch Exporte nach China und Ostasien einigermaßen aufgefangen werden konnte.Ein gutes Image habe dagegen der nach wie vor stabile Rindermarkt. Alleine die vielen Grillartikel in den Supermärkten zeigten, dass "High Quality" nach wie vor gut läuft.Vor dem Hintergrund der Tierwohl-Diskussion warnte der oberfränkische BBV-Präsident Hermann Greif davor, dass die Produktion mehr und mehr ins Ausland verdrängt werde, wo die Kontrollen längst nicht so streng sind, wie in Deutschland. Greif kritisierte dabei vor allem den Lebensmitteleinzelhandel, der teilweise sogar über die Vorgaben des Gesetzgebers noch hinausgeht. Aber auch die Politik sollte wieder mehr Fachlichkeit walten lassen, anstatt Entscheidungen nach Schlagzeilen zu treffen, so der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Johann Mayer aus Regensburg.Er begrüßte die jüngsten Aussagen von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner , die angekündigt hatte, Nichtregierungsorganisationen die Grenzen aufzuzeigen. Sie meinte damit Tierschutzorganisationen , die in der Vergangenheit immer wieder in Ställe eingebrochen waren, um vermeintliche Missstände zu dokumentieren.Was Schweine- und Ferkelerzeuger genauso wie Vermarkter derzeit umtreibt ist die afrikanische Schweinepest. "Wir sind auf den Krisenfall vorbereitet", machte Geschäftsführer Sebastian Hill deutlich.